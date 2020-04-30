تفاصيل مسلسل النهايه الحلقه السادسه 6.. ننشر موعد العرض وترددات القنوات الناقلة

تصدر مسلسل النهايه الحلقه السادسه الأكثر طلبًا على "جوجل" في مصر، حيث يتابع المصريين والجمهور العربي مسلسلات النجم يوسف الشريف، لأنها تحمل طابع الغموض، مما جذب الجمهور إلى أعماله الفنية الدرامية، ومسلسل النهاية، يحمل قصة جديدة على الدرامة المصرية، حيث يجسد يوسف الشريف خصية ربوت آلي، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل مسلسل النهايه الحلقه السادسه 6 وموعد عرضه وترددات القنوات الناقلة.

تفاصيل مسلسل النهايه الحلقه السادسه 6

وفي مسلسل النهايه الحلقه السادسه، واجهت ناهد السباعي الروبوت زين بخيانته لها مع "صباح"، ظنًا منها أنه زوجها فهي ما زالت لا تعلم أن من تحدثه إنسان آلى شبيه لزوجها وليس زوجها المهندس زين، وتعجبت "رضوى" ناهد السباعي من إجاباته دائمًا فهى لا تحمل أى كذب وصراحته تصل لأكبر الدرجات.

وذهبت "صباح" سهر الصايغ لعمرو عبد الجليل تستنجد به وتطلب منه مساعدتها في عودة الإنسان الآلي شبيه يوسف الشريف، فيؤكد لها أنه لا حل إلا فصله ووضعه في المخزن، ويضع لها خطة للوصول إليه ويطلب منها انتظاره حتى يخرج من منزل "ناهد السباعي" وتفصله من "زر" خلف رقبته.

وانتكرت سهر الصايغ الروبوت زين وهو يستيقظ ويجهز الإفطار لناهد السباعي من أمام منزل ناهد السباعي، وهي تستعد للذهاب إلى عملها وتنتظر السيدة التي تجلس مع ابنها، لكنها تعتذر لها فتترك ابنها مع الروبوت زين الذي يمسك الطفل ويحضنه وتنام سهر الصايغ في الشارع أمام منزل ناهد السباعي، ثم تصحو على صوت عمرو عبد الجليل ومساعده وهي لا تعرف هل خرجت ناهد السباعي أم ما زالت في المنزل، وتقرر أن تذهب لعملها لتتأكد من وصول ناهد السباعي.

ويقابل المهندس زين في تكتل الواحة مجموعة من العلماء والمهندسين ويحدد لهم طلباته لتصنيع عدد كبير من "e c" ليبدأ مهمته معهم ويشرح يوسف الشريف لتكتل الواحة كيفية تصنيع "e c"، وتذهب "سليمة" إلى يوسف الشريف وتعرض عليه الخروج من مكان إقامته وتحضر له بدلة جديدة، وبالفعل يخرج معها ويشرح لها وجهة نظره في الحياة وجوانب من حياته الشخصية وكيفية مقتل أمه وأبيه كما يحدثها عن زوجته.

ناهد السباعي تواجه سهر الصايغ وتقرر نقلها إلى فرع الشركة فى دمشق، وتهددها بأنها إذا امتنعت سيتم رفدها وتصفها بأنها "زبالة" و"حقيرة"، فتذهب سهر الصايغ مسرعة إلى منزل ناهد السباعي وتقابل الروبوت زين وتؤكد له أن ناهد السباعي مجنونة وزوجها مات وهو يشبهه فيصدقها الإنسان الآلى، ولكنها ترفض خروجه معها وتطلب منه أن يكذب على زوجته ويظل معها حتى تستطيع أخذه بخطة دبرتها، وفي نفس الوقت يحذرها عمرو عبد الجليل مما تفعله ولكنها تضرب بتحذيراته عرض الحائط، مؤكدة له أنها سوف تختفى هى والإنسان الآلي.