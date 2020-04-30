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محمد هنيدي يرد علي انتقاداته لمحمد إمام عبر "تويتر"

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:51 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
رد النجم محمد هنيدي، علي التويتة التي انتشرت مؤخرا علي انتقاداته للنجم محمد امام في ظهوره كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" وعن وجود خطأ أثناء المعركة التي قام بتصويرها.


حيث كتب هنيدي علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التويتة دي مضروبة واكيد ماقلتش الكلام ده .. ومدام انا ماقلتش الكلام ده يبقى امام برده ماقلهوش
الا لو كان في عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي".


"الاختيار".. بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.

 

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