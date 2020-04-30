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ليلى عبدالله تتحدث مع سيرين عبدالنور وأحمد فهمي بلغة الإشارة.. ما القصة؟

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حلت الفنانة الكويتية من أصل لبناني ليلى عبد الله ضيفة عبر البث المباشر ببرنامج سهرانين معاكم بالبيت من تقديم النجمان سيرين عبد النور وأحمد فهمي.

وتحدثت ليلى مع سيرين وفهمي بلغة الإشارة وذلك لأن والديها من ذوي الصم والبكم وتحدثت عن كيفية نشأتها في ظل هذه الظروف.

وقالت ليلى أن في البداية تعرضت للتنمر بالمدرسة ولكن بعد ذلك تعلمت كيف تتحدث من المدرسة وذلك لأن المنزل حينها كان يسوده الصمت حتى جاء اخواتها وتعودت على الوضع.

وتصدر اسم البرنامج تريند لبنان عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وسط تغريدات كثيرة من الجمهور الذي أشاد بجمالها وإبداعها بالتقديم والتناغم الكبير بينها وبين الفنان أحمد فهمي أمام الكاميرا.

يبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة، وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم هي مفاجأة حلقة اليوم.

وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي

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