"حب عمري" الحلقة الـ5 تتصدر تريند "يوتيوب" (فيديو)

Advertisements

تصدر الحلقة الخامسة من مسلسل "حب عمري" موقع البحث الشهير "جوجل" وذلك بعد تصاعد أحداث العمل حيث يقوم الجمهور بالبحث عن اخر اخبار الحلقة ولذلك تصدرت تريند علي الموقع.



الحلقة 5 مسلسل حب عمري



وسوف تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل الفنان هيثم شاكر حب عمري والذي يعرض في شهر رمضان، المزيد من التفاصيل المثيرة والجديدة، حيث ظهر هيثم شاكر في الحلقات السابقة من مسلسل حب عمري بشخصية عيسى الأسطى سائق في أحدى شركات التواصل يسعى للزواج من جارته سهر الصايغ التي تجمعهم قصة حب.



شاهد أيضا مواعيد عرض مسلسل حب عمري في رمضان 2020



يعرض مسلسل "حب عمري" على قناة "روتانا" في تمام الساعة 5 مسًاء.



ويعرض على قناة "نايل لايف" الساعة 10 مسًاء.



وعلى قناة "بانوراما دراما" الساعة 7 مسًاء.



قصة المسلسل



تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي حول قصة حب لفتاة صغيرة تتمرد على حب عمرها وتصطدم بواقع الحياة لتتصاعد الأحداث خلال المسلسل.



أبطال مسلسل حب عمري





"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.