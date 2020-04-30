Advertisements

"حب عمري" الحلقة الـ5 تتصدر تريند "يوتيوب" (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:18 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
تصدر الحلقة الخامسة من مسلسل "حب عمري" موقع البحث الشهير "جوجل" وذلك بعد تصاعد أحداث العمل حيث يقوم الجمهور بالبحث عن اخر اخبار الحلقة ولذلك تصدرت تريند علي الموقع.

الحلقة 5 مسلسل حب عمري

وسوف تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل الفنان هيثم شاكر حب عمري والذي يعرض في شهر رمضان، المزيد من التفاصيل المثيرة والجديدة، حيث ظهر هيثم شاكر في الحلقات السابقة من مسلسل حب عمري بشخصية عيسى الأسطى سائق في أحدى شركات التواصل يسعى للزواج من جارته سهر الصايغ التي تجمعهم قصة حب.

شاهد أيضا مواعيد عرض مسلسل حب عمري في رمضان 2020

يعرض مسلسل "حب عمري" على قناة "روتانا" في تمام الساعة 5 مسًاء.

ويعرض على قناة "نايل لايف" الساعة 10 مسًاء.

وعلى قناة "بانوراما دراما" الساعة 7 مسًاء.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي حول قصة حب لفتاة صغيرة تتمرد على حب عمرها وتصطدم بواقع الحياة لتتصاعد الأحداث خلال المسلسل.

أبطال مسلسل حب عمري


"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.

أخبار تهمك

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أمل جديد.. عقاقير أثبتت فعاليتها في علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

لعنة الإرهاب تطارد أسرة "عشماوي".. القصة الكاملة لفصل أرملته من جامعة عين شمس

منذ ساعتين

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

03:31 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة