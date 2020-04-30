Advertisements

بعد خيانته لها.. هبه مجدي تودد العلاقة بينها وبين دياب في "فرصة تانية"

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:23 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



انطلقت الحلقة السادسة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.


كان المشهد السادس يجمع بين هبه مجدي "مريم" و زوجها دياب "مدحت"، فعندما آتى مدحت من العمل وجد مريم تضع ورد على طاولة السفرة، وتحضر له العشاء، فإندهش مدحت، تحدثت له مريم قائلة:"أريد أن نفتح صحفة جديدة سوياً" .


ثم تحدث معها عن سبب معاملته لها بهذا الأسلوب، لأن والده وهو صغير كان يحرمه من كل شئ، عندما كبر أراد أن لا يفرط في أي شئ ملكه، من هنا تعاهدوا على حياة كريمة، أخبرها بأنها عندما دخلت عليه مكتبه وكان يتحدث مع فتاة، بأنه كان سعيد لأنه شعر بحبها له.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

أخبار تهمك

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أمل جديد.. عقاقير أثبتت فعاليتها في علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

منذ حوالي 17 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

لعنة الإرهاب تطارد أسرة "عشماوي".. القصة الكاملة لفصل أرملته من جامعة عين شمس

منذ ساعتين

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

03:31 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة