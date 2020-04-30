بعد خيانته لها.. هبه مجدي تودد العلاقة بينها وبين دياب في "فرصة تانية"

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انطلقت الحلقة السادسة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





كان المشهد السادس يجمع بين هبه مجدي "مريم" و زوجها دياب "مدحت"، فعندما آتى مدحت من العمل وجد مريم تضع ورد على طاولة السفرة، وتحضر له العشاء، فإندهش مدحت، تحدثت له مريم قائلة:"أريد أن نفتح صحفة جديدة سوياً" .





ثم تحدث معها عن سبب معاملته لها بهذا الأسلوب، لأن والده وهو صغير كان يحرمه من كل شئ، عندما كبر أراد أن لا يفرط في أي شئ ملكه، من هنا تعاهدوا على حياة كريمة، أخبرها بأنها عندما دخلت عليه مكتبه وكان يتحدث مع فتاة، بأنه كان سعيد لأنه شعر بحبها له.





يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.







كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.