محمود حجازي في تهمة حيازة مخدرات وريهام حجاج تشك في محمود حميدة.. ملخص الحلقة السادسة من "لما كنا صغيرين"

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تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل "لما كنا صغيرين" بجلسة بين "ياسين" خالد النبوي، وشقيقه "حسن" نبيل عيسى، ويطلب مساندته وعدم التخلي عنه.



تذهب "دنيا" ريهام حجاج، إلى "سليم" محمود حميدة، لمناقشته فيما قاله عن تجارة "نهى" نسرين أمين، لتجارة الكوكايين، ورفض الذهاب معها إلى "حسن" في المديرية.



يبلغ "ياسين" والدته بما حدث لشقيقه "حسن" في تورطه بقضية قتل التي دخلت في حالة صدمة وانهيار، وحاول طمأنتها ووعدها بأنه سينقذه.



ذهبت "دنيا" إلى صديقها "حسن" في المديرية للإطمئنان عليه، وتبليغه بشكوكها في "سليم" وبأنه من الممكن أن يكون وراء مقتل "نهى".



وجاء "ياسين" واستمع إلى "دنيا" وحاول ربط خيوط القضية ببعضها وأكد على شكوك "دنيا" في "سليم".



،اثناء جلوسها مع "ياسين" و>حسن" جائها اتصال هاتفي من "وائل" كريم قاسم، ليخبرها بالقبض على "يحيى" محمود حجازي، بتهمة حيازة المخدرات.



وجدت الشرطة في جيب ومنزل "يحيى" الكوكايين فهاتف سليم وأخبره بما جرى معه وطلب منه مساعدته.



وذهب "سليم" إليه ومعه المحامي "وفيق" أشرف زكي، الذي يقدم أوراق تثبت أنه يتعافى من إدمان الكوكايين وينفي علاقته بما وجدوه في منزله.



وتتوالى الأحداث ويعرف والد ووالدة "يحيى" بما حدث معه ويصعقا من تلك الأخبار، ويقررا بأن "ياسين" يتولى الدفاع عنه.



وتنتهي الحلقة بذهاب "دنيا" و"وائل" إلى "يحيى" وتحذره من "سليم" وتقول له أنه منذ قضية "نهى" وهو يتصرف بطريقة غريبة وطلبت منه عدم العمل بنصائحه، ولكنه لم يستمع إليهم ويذهب إلى الضابط، ويخبره بأن "نهى" هي التي كانت تبيع له المخدرات.



مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، محمود حجازي، كريم قاسم، نسرين أمين، أشرف زكي، تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمد علي.

