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حسين فهمي يوضح حقيقه تقديم بلاغ ضد محمد رمضان

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:32 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
نفى الفنان الكبير حسين فهمي، علاقته بتقديم بلاغ ضد الفنان محمد رمضان، بسبب تمزيق جواز السفر المصري في الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس" والذي اعتبره اهانة بالغة.

وقال حسين فهمي، في تسجيل صوتي لبرنامج "The Insider بالعربي": "أنا مقدمتش بلاغ لأي حد ولا في حد، إنما أنا معترض على المشهد مابيهمنيش من اللي قدمه أنا بيهمني المشهد نفسه والنقابة متخذة إجرائتها من ناحيتها زي ماهي عايزة".

وتابع: "انا ولا ضد حد ولا مع حد، أنا بتكلم علي مشهد محدد، كان لا يليق أنه يتم او يحصل بالشكل اللي حصل بيه".

وفي سياق متصل كان الفنان حسين فهمي، قام بالتعبير عن غضبه من هذا المشهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت، وقال: " إن جواز السفر المصري رمز لا يليق إهانته، أي مصري، في أي مكان في العالم، يعتبر أن الجواز المصري هو رمز للوطن، مستنكرًا إهانته بهذا الشكل.

مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، رحاب الجمل، من تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.

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