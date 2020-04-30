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عمران يطرد قمر من المنزل بسبب السحر.. ملخص أحداث الحلقة الـ 6 من سوق الحرير

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:44 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
عرضت الحلقة السادسة من المسلسل السوري سوق الحرير عبر فضائية mbc وهو من بطولة بسام كوسا وسلوم حداد.

وكان من أهم أحداثها زيارة غريب الذي يلعب دوره سلوم حداد للحارة لأول مرة، بالرغم من الشبهات التي لازالت تحوم حوله بخصوص قتل فاطمة.

ومن جانب آخر يكشف عمران الذي يلعب دوره بسام كوسا زوجته قمر التي تلعبها كاريس بشار وهي تقوم بوضع السحر في شباك كريمة التي تلعبها ندين تحسين بيك ويطردها من المنزل.


المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفارنة ,و عبد الهادي , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي ,
ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.

وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير، وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟.

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سوق الحرير خمسين الحلقة 6

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