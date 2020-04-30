بعد عليا الحرام.. أحمد صلاح حسني يتصدر ترند تويتر

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أحتل الفنان أحمد صلاح حسني،هاشتاج مواقع التغريدات القصيرة " تويتر" وذلك بسبب جملته الشهيرة "عليا الحرام في مسلسل" الفتوة "الذي يعرض حاليا عبر شاشة الحياة.





وجاءت العديد من الأشادت على دور أحمد صلاح حسني، في مسلسل" الفتوة "الذي يقوم ببطولة النجم ياسر جلال ويخوض من خلاله دراما رمضان ٢٠٢٠، كما أشار البعض بإنه من أفضل المسلسلات التي تعرض حاليا.









حقق مسلسل الفتوة الحلقة 5 رواجًا كبيرًا نظرًا للتفاصيل الجديدة التي طرأت على هذا العمل الدرامي المعروض منذ بداية شهر رمضان 2020 المبارك.





وكشف مسلسل الفتوة الحلقة 5 عن حكاية الفارس الملثم، مثلما حكت النجمة مي عمر لصديقتها عنه حينما أنقذها، وتؤكد لها أنها ستقابله مرة أخرى وتسرح في اللحظات التي قابلته فيها، كما تعود جميلة لحى الجمالية وتستقبلها والدتها وشقيقها، وسط شعور بالحب يهيمن على



ويعرض مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال عبر قناة الحياة، صاحبة الحقوق الحصرية، في تمام الـ12 صباحًا على مدار شهر رمضان المبارك.