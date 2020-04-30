Advertisements

بعد عليا الحرام.. أحمد صلاح حسني يتصدر ترند تويتر

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:01 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
أحتل الفنان أحمد صلاح حسني،هاشتاج مواقع التغريدات القصيرة " تويتر" وذلك بسبب جملته الشهيرة "عليا الحرام في مسلسل" الفتوة "الذي يعرض حاليا عبر شاشة الحياة.


وجاءت العديد من الأشادت على دور أحمد صلاح حسني، في مسلسل" الفتوة "الذي يقوم ببطولة النجم ياسر جلال ويخوض من خلاله دراما رمضان ٢٠٢٠، كما أشار البعض بإنه من أفضل المسلسلات التي تعرض حاليا.




حقق مسلسل الفتوة الحلقة 5 رواجًا كبيرًا نظرًا للتفاصيل الجديدة التي طرأت على هذا العمل الدرامي المعروض منذ بداية شهر رمضان 2020 المبارك.


وكشف مسلسل الفتوة الحلقة 5 عن حكاية الفارس الملثم، مثلما حكت النجمة مي عمر لصديقتها عنه حينما أنقذها، وتؤكد لها أنها ستقابله مرة أخرى وتسرح في اللحظات التي قابلته فيها، كما تعود جميلة لحى الجمالية وتستقبلها والدتها وشقيقها، وسط شعور بالحب يهيمن على

ويعرض مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال عبر قناة الحياة، صاحبة الحقوق الحصرية، في تمام الـ12 صباحًا على مدار شهر رمضان المبارك.

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 17 ساعة

أمل جديد.. عقاقير أثبتت فعاليتها في علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

لعنة الإرهاب تطارد أسرة "عشماوي".. القصة الكاملة لفصل أرملته من جامعة عين شمس

منذ ساعتين

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

03:31 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة