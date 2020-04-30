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تعرف على سبب فرحة عصام السقا في مسلسل "فرصة تانية"

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:29 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


عرضت الحلقة السادسة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

قابل عصام السقا "خالد" سارة الشامي "شرين" في الشركة، قالت لها إنها موافقة بأن يعزمها على العشاء، ففرح كثيراً.

طلبت منه بأنه لا يخبر أن في الشركة، أعترض خالد لأنه كان يريد أن يعرف الجميع بذلك، لكن هي طلبت منه أن لا يخبر أحد، أصبحت علاقتهما ببعض جيدة كثيراً.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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