سامح عبدالعزيز يواصل تصوير "خيانة عهد" ويتابع ردود أفعال المسلسل

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يواصل المخرج سامح عبد العزيز، تصوير أحداث مسلسل "خيانة عهد" نظرا لحرصه علي المحافظة علي الإجراءات الاحترازية الكورونا ويتابع حاليا ردود أفعال المسلسل حيث حقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة بالإضافة لتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي واعجابهم بالعمل وقصته وخاصة العلاقات الاجتماعية وتفاصيلها.



مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة

