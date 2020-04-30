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عاجل.. ألمانيا تعلن حظر حزب الله وتطارد المنتمين له
الخميس 30/أبريل/2020 - 06:48 ص
الفجر
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر حزب الله في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل.
كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، تنفيذ عدد من المداهمات ضد مشبوهين ينتمون لحزب الله.
كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، تنفيذ عدد من المداهمات ضد مشبوهين ينتمون لحزب الله.
وفي وقت سابق، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، من برلين حظر تنظيم حزب الله اللبناني.
عاد الجدل إلى ألمانيا حول حظر ميليشيا حزب الله بالكامل، أي بجناحيه السياسي والعسكري، بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبرلين الأسبوع الماضي ومطالبته الحكومة الألمانية بحظر التنظيم أسوة بلندن.
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