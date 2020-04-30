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حسام حسن يخزل الأهلي ويرحب بالزمالك

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:22 ص
حسام حسن
حسام حسن
علي خلاف


رحب حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري بفكرة الانضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.


حسام حسن يتراجع ويرحب بالزمالك

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن تراجع النادي الأهلى عن مفاوضاته القوية مع حسام حسن مهاجم سموحة بعد مغالاة ناديه السكندري فى طلباته المادية، ليصبح الأمر في يد الغريم التقليدي الزمالك لضم الاعب في الميركاتو الصيفي.

من جانبه رحب حسام حسن بالانتقال إلى نادي الزمالك معتبرا أن ذلك الأمر شرف لأى لاعب وفرصة قلما تتكرر للكثيرين، متمنيا أن ينجح مسئولو الزمالك فى حسم المفاوضات مع المهندس فرج عامر رئيس سموحة.

وفي سياق متصل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم صحة دخول النادي فى مفاوضات مع لاعب خلال الفترة الأخيرة خاصة أن مصير الدوري لم يحسم بعد عقب توقف النشاط الكروى فى مصر.

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