حسام حسن يخزل الأهلي ويرحب بالزمالك









رحب حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري بفكرة الانضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.









حسام حسن يتراجع ويرحب بالزمالك





وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن تراجع النادي الأهلى عن مفاوضاته القوية مع حسام حسن مهاجم سموحة بعد مغالاة ناديه السكندري فى طلباته المادية، ليصبح الأمر في يد الغريم التقليدي الزمالك لضم الاعب في الميركاتو الصيفي.





من جانبه رحب حسام حسن بالانتقال إلى نادي الزمالك معتبرا أن ذلك الأمر شرف لأى لاعب وفرصة قلما تتكرر للكثيرين، متمنيا أن ينجح مسئولو الزمالك فى حسم المفاوضات مع المهندس فرج عامر رئيس سموحة.



