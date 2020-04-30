مفاجأة.. مبابي بديل رونالدو في يوفنتوس

بات كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، محط أنظار عدد كبير من الأندية بفضل موهبته.





ودخل نادي يوفنتوس مؤخرا في صراع التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





مبابي أصبح أولوية قصوى لدى فابيو باراتيتسي مدير التعاقدات بالنادي لأنه الأنسب لقيادة الفريق خلفا لكريستيانو رونالدو الذي سيكمل عامه الـ36، العام المقبل.

وكان اللاعب قد دخل دائرة اهتمام زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال المدريد، والذي قام بالاتصال بإمبابي وأخذ رأيه في الانضمام للفريق الملكي الاسباني بعد انتهاء التعاقد مع باريس سان جيرمان صيف 2022.



