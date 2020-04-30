أبرز أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "فرصة تانية"

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انطلقت الحلقة السادسة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





بدأت الحلقة بوجود زياد في بيت ملك، تحدثه مع والدها ووالدتها، في أمر الرجوع إلى ملك ووافقوه على هذا القرار، لأنه توسل لهم بجميع الطرق.





خرج زياد من بيت ملك، جاء له إتصال من ريهام فقام بعمل حظر لها، ومن هنا غضبت ريهام، قامت بإتصال وقالت به كل شئ على ما يرام، بعد ذلك ذهبت وقامت بشراء مسدس.





وكان المشهد الثاني بين مستر سامح "إدوارد" وصديقة ملك التي تعجب به وهو متزوج، دخلت عليه بهدية بمناسبة عيد ميلاده، فتعجب إدوارد من إنها تذكرت عيد ميلاده وزوجته لا، شكرها.





قدم عمر الشناوي "كريم" في بداية الحلقة، إستقالته لياسمين صبري "ملك" ، تعجبت ملك، قامت بتقطيع ورقة الإستقالة.





فرد كريم عليها قائلاً لا يصح أن أعمل في هذه الشركة بعد رفضك لي، فقالت له ملك يجب أن تفصل بين حياتك الشخصية والعمليه، سوف أعتبر أن ما حدث خيال، طلبت منه أن يستعجل في الشغل الذي طلبته منه.





كان المشهد الرابع يجمع بين هبه مجدي "مريم" و زوجها دياب "مدحت"، فعندما آتى مدحت من العمل وجد مريم تضع ورد على طاولة السفرة، وتحضر له العشاء، فإندهش مدحت، تحدثت له مريم قائلة:"أريد أن نفتح صحفة جديدة سوياً" .





ثم تحدث معها عن سبب معاملته لها بهذا الأسلوب، لأن والده وهو صغير كان يحرمه من كل شئ، عندما كبر أراد أن لا يفرط في أي شئ ملكه، من هنا تعاهدوا على حياة كريمة، أخبرها بأنها عندما دخلت عليه مكتبه وكان يتحدث مع فتاة، بأنه كان سعيد لأنه شعر بحبها له.





قابل عصام السقا "خالد" سارة الشامي "شرين" في الشركة، قالت لها إنها موافقة بأن يعزمها على العشاء، ففرح كثيراً.



طلبت منه بأنه لا يخبر أن في الشركة، أعترض خالد لأنه كان يريد أن يعرف الجميع بذلك، لكن هي طلبت منه أن لا يخبر أحد، أصبحت علاقتهما ببعض جيدة كثيراً.







عندما جاء أحمد مجدي "زياد"، لعمل مقابلة شخصية مرة آخرى، للعمل في الشركة، ظن رجب أنه جاء في الشركه عن طريق الواسطة، لأن هذه ثاني مرة له، فذهب شاهين إلى جمعة وقال له ذلك، في النهاية قال له لا تقول لأحد أنني أخبرتك شئ.





غضب جمعة وقال له، إذا تم تعينه بواسطة ملك فسوف أخرجها من الشركة، فعلم رجب بأن ملك عينت زياد وذهب ل"رفعت" وقال له، فخرج ونادى على الشركة بأكملها، وقال لهم أنها تعين ناس في الشركة بواسطة، فغضبت ملك وتشاجرت معه، جاء إدوارد "مستر سامح" مدير الشركة وفض هذا الإشتباك، الذي كان بسبب رجب.





بعد ذهاب ملك لمكتب مستر سامح، تشاجر مع زياد مستر رفعت وقال له لا أريد رؤيتك في الشركة مرة آخرى، لا أريد معرفتك، فرد عليه زياد قائلاً:"وأنا لا أريد معرفتك" ثم ضربه وخرج، عندما سألت ملك صديقتها شرين عن زياد، علمت أنه خرج من الشركة، ذهبت إلى منزله لكي تسأل عليه، هنا إنتهت الحلقة السادسة.















