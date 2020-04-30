ميلان يبحث عن خطة محكمة لخطف نجم ريال مدريد

يدرس فريق ميلان الإيطالي، فكرة التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.





ويبحث النادي الإيطالي عن خطة جديدة للحصول على خدمات الصربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حاول ضمه في الميركاتو الشتوي الماضي، عندما رفض مدرب الملكي زيدان الدين زيدان، رحيله وتمسك باستمراره.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك اتجاه في ريال مدريد للموافقة على بيع اللاعب بنهاية الموسم الجاري.



