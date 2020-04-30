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كاريترون يحدد مصير عبدالله جمعه مع الزمالك

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:29 ص
عبدالله جمعه
عبدالله جمعه
أمل الحلفاوي
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، على موقفه من رحيل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

ورفض كارتيرون فكرة رحيل عبد الله جمعة عن صفوف الزمالك في الموسم الجديد.

وأبدى مدرب الزمالك تمسكه باستمرار اللاعب فى ظل الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة، خصوصا أنه يمكن الاستفادة منه فى أكثر من مركز.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية كانت قد شهدت اتصالات من جانب نادي بيراميدز، لجس نبض اللاعب بشأن الانتقال للفريق في الميركاتو الصيفي القادم.

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