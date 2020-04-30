آخر تطورات عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز









قالت صحيفة ميرور الإنجليزية أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا منح الضوء الأخضر لإدارة الدوري الممتاز الممتاز " بريميرليج " بالعمل بشكل جاد لتنفيذ برنامج عودة مشروع لاستكمال منافسات البطولة.





ووضعت الحكومة نقاط أساسية أمام إدارة الدوري الممتاز لتنفيذ مشروع عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والتي جاءت كالتالي:





عودة اللاعبين لتنفيذ برامج تدريبية منفردة ببداية شهر مايو المقبل والمشاركة في التدريبات الجماعية بنهاية شهر مايو وعودة المباريات في الأسبوع الثاني من شهر يونيو.





بالإضافة إلي إجراء تحاليل موسعة بشكل دوري على نفقة إدارة الدوري الممتاز " بريميرليج " ةتعاون حكومي في تقديم الخدمات اللازمة بالملاعب كالخدمات الشرطية والطبية.



