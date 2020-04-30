المرشحون للرحيل عن صفوف نادي تشلسي فى الانتقالات الصيفية





تعاقد نادي تشلسي الإنجليزي مع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش صانع ألعاب نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي اللندني.





ويعد المهاجم الدولي الفرنسي جيرو هو أقرب اللاعبين المتوقع رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق لامبارد والاعتماد على المهاجم الشاب أبراهام.





وذكرت العديد من التقارير الإنجليزية اقتراب رحيل الحارس الدولي الإسباني كيبا عن صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد حدوث مشاكل بينه وبين المدير الفني للفريق لامبارد الذي أبلغ إدارة الفريق بضرورة التعاقد مع حارس مرمي جديد.



