نجم الأهلي في المقدمة .. أعلى 5 لاعبين في الدوري المصري من حيث القيمة التسويقية

















شهدت القيم التسويقية لنجوم الدوري المصري الممتاز هبوطاً ملحوظاً، في ظل توقف النشاط الكروي، بسبب كارثة وباء كورونا المستجد.









وأعلن الإتحاد المصري لكرة القدم بالتشاور مع اللجنة الأوليمبية ومجلس الوزراء المصري توقيف جميع النشاطات الرياضية في مصر منذ منتصف مارس الماضي بعن انتشار فيروس "كوفيد 19" في مصر.













وتسبب إيقاف النشاط في خسائر مالية كبيرة للأندية نتيجة لتوقف حقوق البث التليفزيوني وعائدات الرعاية.









وانعكست تلك الخسائر على قيم اللاعبين التسويقية، والتي قلت بنسب وصلت لـ40% من قيمتها.









وبقي رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في المقدمة بقيمة تسويقية وصلت لـ3.2 مليون يورو، وفق شبكة ترانسفير ماركت.





وجاء في المركز الثاني النجم التونسي فرجاني ساسي، نجم خط وسط نادي الزمالك بمبلغ 2 مليون يورو.





وحل ثالثاً حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول محمد الشناوي، بقيمة بلغت 1.7 مليون يورو.









واحتل المركز الرابع زميله في منتخب مصر وصانع ألعاب نادي بيراميدز عبد الله السعيد، حيث بلغت قيمته 1.6 مليون يورو.





فيما احتل المركز الخامس، النجم التونسي على معلول ظهير النادي الأهلي، بالتساوي مع ثنائي بيراميدز، البوركيني إيريك تراوري، ولمدافع الإيفواري ويلفريد كانون، بقيمة بلغت 1.4 مليو يورو.

















أعلى 5 لاعبين في الدوري المصري من حيث القيمة التسويقية.









1- رمضن صبحي (الأهلي) – 3.2 مليون يورو.





2- فرجاني ساسي (الزمالك) – 2 مليون يورو.





3- محمد الشناوي (الأهلي) – 1.7 مليون يورو.





4- عبد الله السعيد (بيراميدز) – 1.6 مليون يورو.





5- علي معلول (الأهلي)، إيريك تراوري وولفريد كانون (بيراميدز) – 1.4 مليون يورو.



