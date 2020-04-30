أوس أوس: مسلسل "توتا" المقبل سينقل الدراما لعالم آخر

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حل الفنان الكوميدي أوس أوس ضيفًا مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج جمهور التالتة وذلك عبر فضائية أون سبورت.



وخلال اللقاء، أطل الفنان محمد عبد الرحمن على جمهوره من خلال مداخلة هاتفية تحدث من خلالها مع صديقه أوس أوس، وكشف الأخير أن عبد الرحمن يواصل تصوير مسلسله الجديد.



وأضاف أن الفنان محمد سلام سيشاركه البطولة وسيعرض بعد الماراثون الرمضاني مؤكدًا على أن محمد عبد الرحمن سينقل الدراما بهذا العمل لمكان آخر.



يذكر أن أوس أوس يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل اتنين في الصندوق مع الفنان حمدي الميرغني وحققا الثنائي نجاحًا كبيرًا.