Advertisements

أوس أوس تركت تشجيع النادي الأهلي لهذا السبب

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



حل الفنان أوس أوس الليلة ضيف في برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2.


كشف أوس أوس عن مدى حبه لنادي الزمالك، السبب الذي جعله يترك تشجيع النادي الأهلي ويحب الزمالك كثيراً.


فقال أوس أوس أثناء إستضافته:"كنت أشجع النادي الأهلي منذ الصغر، ووالدي كان أهلاوي متعصب، فكنت أحب أن أغضبه وأتشاجر معه، فقمت بتشجيع نادي الزمالك".


وأستكمل حديثه قائلاً:"في هذه الفترة كان الزمالك يفوز، كان والدي يحبسني في المنزل، ولا يريد أن يخرجني منه، كنت أحب التشاجر معه بسبب الكرة كثيراً".


يشار أن أوس أوس يعرض له حالياً مسلسل "اتنين في الصندوق" ، يستمر عرضهم طوال شهر رمضان، المسلسل بطولته هو حمدي الميرغني وبيومي فؤتد وانتصارو صلاح عبد الله، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

أخبار تهمك

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يوم

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ يوم

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

منذ حوالي 18 ساعة

لعنة الإرهاب تطارد أسرة "عشماوي".. القصة الكاملة لفصل أرملته من جامعة عين شمس

منذ حوالي 4 ساعات

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

يصل لـ5 قارات.. تفاصيل مثيرة بشأن عرض "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعة و 7 دقيقة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 19 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة