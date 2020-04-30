أوس أوس تركت تشجيع النادي الأهلي لهذا السبب

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حل الفنان أوس أوس الليلة ضيف في برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2.





كشف أوس أوس عن مدى حبه لنادي الزمالك، السبب الذي جعله يترك تشجيع النادي الأهلي ويحب الزمالك كثيراً.





فقال أوس أوس أثناء إستضافته:"كنت أشجع النادي الأهلي منذ الصغر، ووالدي كان أهلاوي متعصب، فكنت أحب أن أغضبه وأتشاجر معه، فقمت بتشجيع نادي الزمالك".





وأستكمل حديثه قائلاً:"في هذه الفترة كان الزمالك يفوز، كان والدي يحبسني في المنزل، ولا يريد أن يخرجني منه، كنت أحب التشاجر معه بسبب الكرة كثيراً".





يشار أن أوس أوس يعرض له حالياً مسلسل "اتنين في الصندوق" ، يستمر عرضهم طوال شهر رمضان، المسلسل بطولته هو حمدي الميرغني وبيومي فؤتد وانتصارو صلاح عبد الله، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.