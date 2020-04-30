أوس أوس: محمد صلاح شرف للعرب والدنيا كلها

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أعرب الفنان أوس أوس عن سعادته بفوز منتخب مصر بكأس أفريقيا قائلا: " فرحت جدا بال3 مرات اللي أخدنا فيهم كأس أفريقيا، والمرة اللي صعدنا فيها لكأس العالم ومفيش مصري ميفتكرهاش''.



وتابع أوس أوس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" قائلا: "محمد صلاح يشاهد أعمالنا الدرامية لكن عمره ما جالنا مسرحيات، لما بينزل أجازات بنتقابل".



وأضاف قائلا: "أنا سافرت ليفربول وروحت عنده وأتفرجت على ماتش هناك لليفربول وده كان من أمتع اللحظات في حياتي، وصلاح فاجئني وحجزلي تيكيت الماتش، وال Vip وقعدنا في اللاونج ومراتي كانت معايا وحامل ساعتها".



وأستكمل قائلا: "كنت فخور جداً وكان قاعد معايا شامبرلنج ولوفرينج، وجاتلي والدة لوفرينج وعاوزة تقعد على الترابيزة بتاعت محمد ومراتي هي اللي ترجمتلي، وقولتلها اتفضلي طبعاً يا طنط أم اتشمبرلنج".



واختتم حديثه قائلا: "الناس مكنتش مصدقة ان احنا أصدقاء صلاح والشوارع كلها هناك حاطين صور صلاح في البلكونات زي فوانيس رمضان عندنا اتبهرت وفعلا محمد صلاح ميجا ستار وحاجة كبيرة جدا وشرف للعرب وكل الدنيا ومحمد صلاح في حتة تانية خالص".



يذكر أن يشارك الفنان أوس أوس في مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.