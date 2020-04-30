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محمد إبراهيم: مدربين الزمالك تعمدو استبعادي

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:47 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
محمد الدمتناوي


تحدث محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، أنه شعر بتعمد مدربي الأبيض السابقين بشأن استبعاده من المباريات.

وكان محمد إبراهيم قد انتقل لصفوف مصر المقاصة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الزمالك.

وتحدث محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا:" مدربي الزمالك تعمدوا استبعادي من المباريات، ولم أشعر بالراحة في أخر أيامي مع الفريق".

وتابع:" كانت توجد تعليمات للمدربين بعدم إشراكي في المباريات، وأي شخص سواء مصري أو أجنبي يقول غير ذلك كاذب".

وواصل:" هناك بعض الأشخاص الذين يهاجموني عبر السوشيال ميديا، ولكن ليس هؤلاء جماهير الزمالك بل بعض الموجهين ضدي".

وأكمل:" تلقيت عروض كثيرة من الأهلي وكنت أرفض كل مرة، ولو أعدت التفكير سأتخذ نفسي القرار".

وأتم:"تلقيت عرضا بعد مونديال الشباب عام 2011 من مالاجا الإسباني، ولكن الأمور تعطلت من الزمالك ولا أعلم السبب".

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