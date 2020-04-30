بأمر من تشاتشيتش .. عمر جابر لن يعود للزمالك













أصدر الكرواتي "أنتي تشاتشيتش" المدير الفني لنادي بيراميدز فرماناً يقضي بعدم رحيل مدافعه الأيمن عمر جابر لناديه الأسبق الزمالك مرة أخرى، في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.









ويريد نادي الزمالك استعادة لاعبه السابق مرة أخرى خلال الموسم المقبل، كما يسعى جابر للعودة مجدداً للزمالك.









ودخل مسؤولو النادي الأبيض في مفاوضات رسمية مع نظرائهم في بيراميدز لاستعادة جابر خلال الفترة المقبلة.









وأشارت مصادر مقربة من نادي بيراميدز، أن تشاتشيتش متمسك ببقاء اللاعب داخل الفريق، وعدم رحيله للزمالك بأي ثمن.





وأضافت المصادر، أن الكرواتي أبلغ إدارة الفريق بمنع عملية بيع جابر، لاسيما وأنه أحد أهم الأوراق التكتيكية للمدرب، في ظل إجادته في اللعب في أكثر من مركز.













وكانت عدة شائعات قد أثيرت إلى أن جابر يرفض العودة للزمالك بسبب عدم حصوله على نفس الراتب السنوي الذي يتقاضاه في بيراميدز حالياً، إلا أن مصادر مقربة من اللاعب كذبت تلك الأخبار تماماً.













وحاول الزمالك ضم بيراميدز في يناير الماضي وفي مطلع الموسم لحالي، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل بسبب تمسك بيراميدز بخدمات اللاعب.









يذكر أن جابر انضم لبيراميدز في صيف عام 2018 من نادي "لوس أنجلوس إف سي" الأمريكي في صفقة بلغت حوالي مليون يورو.





وخاض صاحب الـ28 عاماً 27 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد دون صناعة أي هدف.



