أحمد العوضي برفقة ياسمين عبدالعزيز يغازل بصورة جديدة

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نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وظهر العوضي في هذه الصورة برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ولم يعلق على هذه الصورة بشئ سوى بإيموشنات قلب فقط.



وبادلته الفنانة ياسمين عبد العزيز التعليق ببعض الايموشنات أيضاً.



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: بسم الله ماشاء الله ربنا يسعدكم ويحفظكم يا حبايب قلبي.



ويذكر أن يشارك الفنان أحمد العوضي في مسلسل "الاختيار"، والذي يحاكي قصة البطل الشهيد أحمد المنسي، ويجسد العوضي شخصية الارهابي هشام العشماوي.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من أمير كرارة، كريم العمري، كريم محجوب، صلاح عبد الله، سارة عادل، محمد رجب، شريف البردويلي، رامز أمير، محمد إمام، وأخرون.

