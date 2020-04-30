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إدارة مانشستر يونايتد تكشف مصير سولشاير مع الفريق

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:22 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
كشفت إدارة فريق مانشستر يونايتد مصير المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للنادي في المرحلة المقبلة عقب عودة النشاط الرياضي بعد توقفه في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد في تصريحات حسب صحيفة ديلي ميل : "نسعى في الفترة الحالية على تدعيم الفريق بصفقات جديدة مع سولشاير واستكمال ما قد تم بناءه في المواسم الماضية".

وأضاف : "هدفنا هو عودة النادي لتحقيق الألقاب وإلى القمة مرة أخرى، ولكن علينا تجاوز المرحلة الحالية والتحدث في كرة القدم بعد ذلك".

وتابع عن صفقات الفريق : "لا يجب أن نتحدث ونتناقش بشأن صفقات النادي في الظروف الحالية، وهنا واقع اقتصادي صعب تعيشه جميع الأندية بعد توقف المباريات وكرة القدم".


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