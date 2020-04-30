هل يتسبب فيروس كورونا في تغيير طريقة تصميم السيارات؟

دفعت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، العديد من شركات صناعة السيارات إلى إغلاق مصانعها في أغلب أنحاء العالم، وأجلت شركات أخرى الكشف عن عدد لا يحصى من النماذج الجديدة والتي كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها، ولكن هل سيكون لهذه الأزمة تأثير طويل الأمد؟.





تحدثت وكالة بلومبرج الأمريكية مع العديد من المسؤولين عن تصميم السيارة، عن مدي تأثير أزمة فيروس كورونا على مجال تصميم السيارات.





وقال جوردن فاجنر، كبير مسؤولي التصميم في شركة دايملر، أن الوباء سيغير تصوراتنا لكيفية اختبار السلامة والرفاهية في المستقبل





كما أوضح فيليكس كيلبيرتوس، رئيس التصميم الخارجي لشركة رولز رويس موتو، قائلًا: "في المستقبل، ستكون حرية الذهاب إلى الأماكن بأمان، أكثر من أي وقت مضى، وستكون هذه السيارات أكثر أمانًا من أي وقت مضى من حيث تصميمها الداخلي".





هذا يعني على أن شركات تصنيع السيارات ستركز على توفير بيئة داخلية أكثر صحة، وعلى الرغم من أن عددًا من الشركات تقدم بالفعل أنظمة متقدمة لترشيح الهواء، إلا أن جاكوار لاند روفر تقوم بتجربة استخدام الأشعة فوق البنفسجية لوقف انتشار البكتيريا والفيروسات.





يذكر أن بعض الشركات أشارت في العام الماضي، إلى أنه يمكن دمج تقنية الأشعة فوق البنفسجية في نظام التحكم في المناخ لتحييد مسببات الأمراض الضارة، وهذه بالتأكيد فكرة مثيرة للاهتمام الآن، في ظل انتشار فيروس كورونا.





تقوم بعض شركات صناعة السيارات، مثل مرسيدس، بتجربة تحسين الهواء خارج مقصورة القيادة ولم يتطرق فاجنر إلى التفاصيل، لكنه ألمح إلى أن الشركة تعمل من أجل فكرة أن السيارة يمكنها بالفعل إخراج الأشياء السيئة من الهواء، تكاد تنظف الهواء.





