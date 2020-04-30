مفاجأة.. نادي فرنسي يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

طلب واحد من أندية الدوري الفرنسي الممتاز التعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي مونبيليه الفرنسي يرغب في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك في الصيف القادم.

وأكدت الصحيفة أن نادي الزمالك لا يمانع في خروج بن شرقي إلى أحد اندية أوروبا ولكن بشرط وصول عرض ضخم لضمه.

وقد شارك أشرف بن شرقي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع ٥ أهداف آخرين.