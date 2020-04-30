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العثور على حطام مروحية الحلف الأطلسي المفقودة في البحر الأيوني

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:26 ص
مروحية عسكرية
مروحية عسكرية
وكالات

أعلنت مصدر عسكري يوناني، العثور على حطام مروحية الحلف الأطلسي المفقودة في البحر الأيوني، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

 

وعثرت القوات اليونانية، على أجزاء من حطام ​مروحية​ كندية كانت تقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي​ وفقدت مساء الأربعاء، في البحر الإيوني بين ​اليونان​ و​إيطاليا​.

 

وقد أرسلت اليونان مروحية للبحرية الحربية من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ.

 

 

ويذكر أن مروحية للقوات الكندية، كانت تشارك أمس الأربعاء، في عملية استطلاع لحلف شمال الأطلسي، وعلى متنها ستة أشخاص فُقد أثرها فوق المياه الدولية بين اليونان وإيطاليا.

 

وبحسب وسائل إعلامية، القوات الجوية اليونانية، أكدت أن المروحية كانت حين فُقد أثرها خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان "على بُعد خمسين ميلاً بحرياً قبالة جزيرة كيفالونيا اليونانية في منطقة المراقبة التابعة لإيطاليا وكانت تشارك في عملية استطلاع للمنطقة" يقوم بها الحلف الأطلسي.

 

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