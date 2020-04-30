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صدمة لجماهير برشلونة.. موهبة الفريق تقترب من الرحيل هذا الصيف

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
اقترب اللاعب الإسباني الشاب انسو فاتي لاعب فريق برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد عدم مشاركته بشكل أساسي في الفترة الأخيرة.

وبدأ فاتي أن يشارك بشكل أساسي منذ تولي كيكي سيتين تدريب النادي الكتالوني، إلا أن بعد ذلك قرر المدرب عظم الاعتماد عليه.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن نادي بوروسيا دورتموند سوف يبيع سانشو هذا الصيف، ويريدون التوقيع مع جناحين شابين، ويعد فاتي هو الهدف الرئيسي لهم.

ولكن البارسا لا يفكر في بيع فاتي بشكل نهائي، ويمكن أن يذهب اللاعب الشاب في إعارة إذا لم يحصل على دقائق مع كيكي سيتين.

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