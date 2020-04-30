Advertisements

5 أندية كبرى تستهدف التعاقد مع توماس بارتي

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
أصبح اللاعب الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مستهدف من بعض الأندية الكبرى في أوروبا لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويعد توماس بارتي من نجوم فريق أتليتكو مدريد خلال المواسم الماضية، خاصة هذا الموسم بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباريات الفريق.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن نادي تشيلسي اسم جديد من الأندية المهتمة بخدمات لاعب وسط أتلتيكو توماس بارتي، وذلك بجانب إنتر ميلان & باريس سان جيرمان & مانشستر يونايتد & آرسنال.

ولن يمانع فريق أتلتيكو مدريد في التخلي عن اللاعب الغاني، ولكن الفريق الإسباني حدد سعر 50 مليون يورو من أجل رحيله هذا الصيف بعد أزمة فيروس كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

لعنة الإرهاب تطارد أسرة "عشماوي".. القصة الكاملة لفصل أرملته من جامعة عين شمس

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام حسام عاشور إلى بيراميدز

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ أقل من ساعتين

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يوم

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يوم

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نادي فرنسي يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على موافقة هيدرسفيلد لاستمرار صبحي وشرط وحيد لإتمامها

منذ 17 دقيقة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:26 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

10:28 م

مفاجأة بشأن انضمام حسام عاشور إلى بيراميدز

08:43 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة