باكستان تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا في يوم واحد



سيظل هناك فحوصات: سيتم فحص المسافرين قبل ركوب الحافلات للمغادرة وعند الوصول. وستقوم السلطات الصحية المحلية بتقييم وضعهم وتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي.



ترتب الولايات النقل: بدأت ولاية ماهاراشترا وأوتار براديش وبنغال الغربية ترتيب عشرات الحافلات لإعادة آلاف الطلاب والعمال المهاجرين من ولايات أخرى.



سيكون هناك إرشادات جديدة: هذا لا يعني إعادة فتح كامل، وستدخل إرشادات الإغلاق الجديدة حيز التنفيذ في اليوم التالي - الأحد 4 مايو.



تستمر بعض الولايات في الإغلاق: حتى لو رفعت الحكومة الفيدرالية الإغلاق على الصعيد الوطني، يمكن للولايات تنفيذ الإجراءات الفردية الخاصة بها. مددت ولاية البنجاب إغلاقها لمدة أسبوعين آخرين، على الرغم من أنه سيتم تخفيف بعض القيود في المناطق منخفضة المخاطر.



الدول الأخرى تبعث على الاسترخاء: في وقت سابق من هذا الشهر، كانت ولايات مثل ماهاراشترا وأوتار براديش وكيرالا قد خففت بالفعل القيود على الأنشطة الزراعية والزراعية، بالإضافة إلى فتح بعض عمليات التصنيع في المناطق منخفضة المخاطر أو غير المصابة.



وقد سجلت الهند ما لا يقل عن 33.050 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 1074 حالة وفاة، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة.



أكدت باكستان 874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية - وهي أكبر قفزة في يوم واحد في الحالات حتى الآن، وفقًا لوزارة الصحة.وبذلك يرتفع العدد القومي إلى 15759 حالة وفاة و346 حالة وفاة، بحسب الوزارة. تخضع باكستان حاليًا لحظر وطني، تم تمديده في نهاية الأسبوع الماضي للاستمرار حتى 9 مايو.وعلي صعيد اخر، تستعد الهند لرفع الحظر المفروض على مستوى البلاد منذ 25 مارس. وقد أغلق الحظر حدود الدولة ووسائل النقل العام، مما سمح فقط بمرور السلع الأساسية مثل الإمدادات الغذائية والمعدات الطبية.وقد أدى ذلك أيضًا إلى مشاكل أخرى، مثل آلاف العمال المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل دون عمل، أو دخل، أو وسيلة نقل للعودة إلى المنزل.إليك كيفية رفع الحظر:تم تخفيف قيود الحركة: ستُعاد فتح حدود الدولة، وسيتمكن العمال المهاجرون أو الطلاب أو الحجاج أو السياح الذين لا يعانون من أي أعراض من العودة إلى دولهم الأصلية. يأتي ذلك بعد أن طلبت المحكمة العليا الهندية من الحكومة الاستجابة لمشكلة العمال المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.