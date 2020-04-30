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الولايات المتحدة تقترب من تسجيل 61 ألف حالة وفاة بسبب كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت الولايات المتحدة حتى الآن عن ما لا يقل عن 1039909 حالة إصابة بفيروس كورونا، و60966 حالة وفاة مرتبطة بها، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

يوم الأربعاء، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 27327 حالة جديدة و2611 حالة وفاة.

عندما تبدأ الولايات في تضمين "الوفيات المحتملة" في حساباتها، كذلك سوف تقوم الجامعة. في الأيام القادمة، قد ترتفع الأرقام لتعكس هذا التغيير في طريقة الحساب.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا وغيرها من الولايات المتحدة. الأراضي، وكذلك الحالات التي أعيدت إلى الوطن وتلك الموجودة في الجيش الأمريكي، ومستشفيات المحاربين القدامى والسجون الفيدرالية.

يوم الأحد، أبلغت الجامعة عن 26732 حالة جديدة و1092 حالة وفاة في الولايات المتحدة. وقد أفادت وسائل إعلامية، يوم الأحد، بتسجيل ما يقرب من 2.9 مليون إصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم.

بينما سجلت الولايات المتحدة 48.529 حالة جديدة من فيروس كورونا و2772 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد يوم السبت، فإليك المكان الذي وصلت اليه الأرقام العالمية حاليًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز (JHU).

بلغ عدد الحالات في الجامعة 2.897.645 حالة في جميع أنحاء العالم حتى يوم الأحد، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا حتى الآن. حتى منتصف الليل، يوجد في البلاد 939.053 حالة وفاة و53789 حالة وفاة.

سجلت 11 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكثر من 50000 حالة حتى الآن، وسجلت خمس دول أكثر من 20000 حالة وفاة.

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