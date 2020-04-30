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الهند تسجل 67 حالة وفاة وأكثر من 1700 حالة إصابة جديدة بكورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:11 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الخميس، 67 حالة وفاة وأكثر من 1700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة في الهند، تسجيل 73 وفاة و أكثر من 1800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

 

وقال معهد الأمصال الهندي، في وقت سابق، إنه يعتزم إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد يخضع لتجارب سريرية في بريطانيا.

 

ويذكر أن معهد الأمصال الهندي أكبر مؤسسة لصناعة الأمصال في العالم من حيث الحجم، وهو مرشح كي ينتج بكميات ضخمة اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد والتي بدأت تجربته على البشر الأسبوع الماضي، كما أنه من رواد السباق العالمي لصنع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

 

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