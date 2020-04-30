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أوليفيا مون تبحث عن فتى أحلامها.. وهذه مواصفاته

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
وكالات

اعترفت الممثلة الأمريكية أوليفيا مون، أنها ما زالت تبحث عن حب عمرها، ولم تجد الرجل المناسب الذي تشعر أنها ستقضي معه بقية عمرها.

وأعربت مون (البالغة 39 عاماً) عن ثقتها بأنها ستجد فتى أحلامها، رغم تجربتها الفاشلة مع الممثل آرون رودجرز في الفترة من 2014 إلى 2017، منوهة بأنها تشعر بأهمية الاستقرار الأسري والإنجاب.

وقالت النجمة الأمريكية: إنها حاصلة على الحزام الأسود في رياضة التايكوندو، ولكنها لن تستخدم مهاراتها إلا في الدفاع عن نفسها، مؤكدة أن الرياضة تطرد الطاقة السلبية وتكسبها الرشاقة والمرونة والثقة بالنفس.

وأشارت إلى أن كثيراً من النساء يتعرضن للتحرش، لذلك يجب أن يدفع أي مستهتر الثمن وتلقنه درساً لا ينسى، لافتة إلى أنها سبق أن اتهمت أحد المخرجين في هوليوود بالتحرش بها، لذلك انضمت للحملة الداعمة للنساء في عاصمة السينما العالمية.

من جانب آخر، أكدت مون، أنها لم تكن تؤمن بالظواهر الخارقة للطبيعة، حتى مثلت فيلم Deliver Us from Evil وشعرت بالرعب أثناء تصويره بعد أن شاهدت مقاطع فيديو في مركز شرطة نيويورك لطرد الأرواح الشريرة.

وكانت مون قد بدأت حياتها العملية كصحافية تلفزيونية قبل أن يستهواها التمثيل، وبدأت تعرف الشهرة والأضواء، بعد دورها في فيلم "بعد الانفصال" عام 2006.

ومثلت النجمة الأمريكية عدة أفلام بارزة في مسيرتها الفنية من بينها "الساحر مايك، إكس مين، ومورتكاي".


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