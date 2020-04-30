بوكيتينو يعرض العودة لتوتنهام

أكد ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي أنه يتمنى فرصة أخرى لتدريب الفريق خلال العقد المقبل من الزمن ليقوده للفوز بلقب.

وقاد المدرب الأرجنتيني الفريق الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الماضي لكنه خسر 0-2 أمام ليفربول، وأقيل من تدريب الفريق في نوفمبر لتنتهي فترة ناجحة لمدة أربعة أعوام لكن بدون الفوز بلقب.

وأبلغ بوكيتينو شبكة بي تي سبورت التلفزيونية: "كانت رحلة مذهلة وانتهت بطريقة لا يتمناها أي شخص لكن في أعماق قلبي أثق أننا سنلتقي مرة أخرى، منذ اليوم الذي رحلت فيه أحلم بالعودة ومحاولة إنهاء العمل الذي لم أستطع تحقيقه، كانت رحلة مذهلة وكنا قريبين من الفوز بألقاب مثل الدوري الممتاز ودوري الأبطال، كنا قريبين للغاية".

وما زال بوكيتينو، الذي قاد توتنهام إلى المربع الذهبي في أربعة مواسم متتالية بالإضافة إلى نهائي كأس رابطة الأندية في 2015، بدون فريق حتى الآن.

وقال: "أتطلع الآن للتقدم للأمام وأشعر بالحافز من أجل المشروع المقبل لكن بالتأكيد في أعماقي أريد العودة مرة أخرى".

وتابع: "ربما بعد 5 أعوام وربما بعد عشرة.. قبل أن أموت أريد تدريب توتنهام مرة أخرى والفوز بلقب واحد لأنني أريد أن أشعر ما الذي يعنيه الفوز بلقب مع توتنهام وستكون فرصة جيدة لرد الجميل".