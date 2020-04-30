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ريال مدريد يحدد سعر نجم أرسنال

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:59 ص
سيبايوس
سيبايوس
الفجر الرياضي

أصبح مستقبل داني سيبايوس نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني المعار إلى فريق أرسنال الإنجليزي لنهاية الموسم غامضًا

 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أرسنال سيتوجب عليه دفع 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني) في حال أراد التعاقد مع سيبايوس.

 

وكان اللاعب الشاب صاحب الـ23 عاماً قد أكد أنه لم يتحدث مع زيدان منذ رحيله عن الفريق، في حين أن المدرب الفرنسي لايضع اللاعب ضمن خياراته في الموسم المقبل.

 

وانضم سيبايوس إلى ريال مدريد في 2017، وخاض مع الملكي 56 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين، بينما لعب مع أرسنال 24 مباراة وسجل هدفًا وصنع هدفين.

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