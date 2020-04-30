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ديوكوفيتش: أردت اعتزال التنس في 2010

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:24 ص
ديوكوفيتش
ديوكوفيتش
وكالات
اعترف الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، بأنه كان على وشك ترك لعبة التنس في 2010، بعد خسارته أمام النمساوي يورجن ميلتسر في دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).

وقال ديوكوفيتش في حوار مع شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "خسرت في 2010 أمام ميلتسر في دور الثمانية ببطولة رولان جاروس، بكيت بعد تلك الخسارة، كانت لحظة سلبية للغاية بالنسبة لي، وكنت أرغب حينها في اعتزال التنس، لأن الحياة كانت سوداء أمامي، كنت قد فزت ببطولة أستراليا في 2008، وكنت المصنف الثالث، ولكني لم أكن سعيداً".

وأضاف صاحب الـ32 عاماً: "كنت أعلم أني بإمكاني فعل المزيد، ولكني خسرت المباريات الأهم أمام (السويسري روجر) فيدرر، و(الإسباني رافائيل) نادال، ولكن منذ تلك اللحظة، تحررت من الضغوط، وبدأت العب بشراسة أكبر، هذا كان سر التغير".

وبعد تلك اللحظة السيئة في مسيرة ديوكوفيتش، بدأ "الإعصار" الصربي في الهيمنة على الأخضر واليابس في ملاعب الكرة الصفراء، محققاً 17 لقباً في بطولات الجراند سلام، و34 لقباً في بطولات الأساتذة ذات الـ1000 نقطة.

وأضاف: "أفضل مبارياتي كانتا في نهائي العام الماضي بويمبلدون أمام فيدرر، ونهائي أستراليا 2012 أمام نادال، من الناحية الفنية، فيدرر قدم مستوى ممتازاً، بينما تمكنت من الفوز بالنقاط الحاسمة، ولم أفرط في أي نقطة في شوط كسر التعادل الأخير، ربما للمرة الأولى في مسيرتي".

كما تطرق اللاعب البلقاني لفرص استئناف موسم التنس الحالي بعد فترة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال في هذا الصدد: "الموعد الرسمي لاستئناف الموسم هو 13 يوليو المقبل، ولكن تم إلغاء بطولة للسيدات في كندا، يجب تقييم الموقف في الولايات المتحدة، لأننا سنذهب إلى هناك في أغسطس المقبل، قد نستأنف الموسم إذا لم تكن هناك خطورة على الجميع".

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