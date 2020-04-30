"ترولز" يحقق 100 مليون من التأجير "أون لاين"

حقق فيلم Trolls World Tour ضجة هائلة على سوشيال ميديا وفي الأوساط الفنية بعد أن حقق ما يقرب من 100 مليون دولار من عرضه على منصات التواصل الاجتماعي بعيداً عن دور السينما المغلقة بسبب حظر وباء كورونا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن 5 ملايين مستهلك استأجروا الفيلم لمشاهدته ودفعوا 77 مليون دولار، ما يعني أن الشركة المنتجة حققت إيرادات 95 مليون دولار من عائدات ورسوم التأجير الشاملة.

ويعتبر الخبراء الإيراد المتحقق طفرة كبيرة أقوى من الإصدار الأصلي لعام 2016- الذي حقق 153 مليون دولار خلال فترة عرضه في دور السينما، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن شركة يونيفرسال المنتجة قادرة على الاحتفاظ بنسبة 80% من العائدات الرقمية بدلاً من 50% التي يتلقاها الاستوديو من مبيعات التذاكر.



