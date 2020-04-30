باسم ياخور يكشف حقيقية فبركة برنامج "رامز مجنون رسمي"

علق الفنان السوري باسم ياخور على مشاركته في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان الرامز جلال، وأشار إلى أن أي اتفاق مسبق لم يحدث مع فريق إعداد البرنامج، لافتاً إلى أنه يتم رغم هذا الشعور بأن ثمة ما لا يسير بشكل طبيعي.

وأضاف خلال لقاء عبر الفيديو أجراه معه أحمد الدرع من خلال برنامج “نجمك في بيتك” الافتراضي أن لا أحد يعرف ما سيحدث في هذا النوع من البرامج.

وذكر بعض تفاصيل كواليس البرنامج ومنها أن الفنانة أروى هي التي تتصل بالضيوف وتعلمهم بأنهم سيشاركون في برنامج حواري يبدأ بكشف الكذب. ورأى أن المشكلة التي تتم المعاناة منها في هذا السياق جسدية