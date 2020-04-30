بعد رحيله...تعرف على أبرز أعمال ريشي كابور الفنية



ونعاه صديقه المقرب الفنان أميتاب باتشان، عبر حسابه الخاص بوقع التواصل الاجتماعي تويتر، فكتب قائلا: "لقد ذهب ريشي كابور رحل أنان مدمر".



ونذكر أن ريشي كابور كان يعاني من السرطان، وتم نقله للمستشفى بعد أن أكدت أسرته أنه يعاني من ضيق فى التنفس وعلى الفور تم نقله للمستشفى.



وعرف ريتشي كواحدا من الفنانين الذي قامت سينما بول يوود على أكتافهم في فترة السبعينيات، بجانب النجم الكبير أميتاب باتشان.



وكان من أبرز الأعمال السينمائية التي قدمها ريتشي كابور لعالم بوليوود السحري، وستخلد باسمه، فيلم Mera Naam Joker، الذي شهد انطلاقته في عالم بوليوود عام 1970.



وكان الفيلم الذي منحه الشهرة الحقيقية ببداية مسيرته فيلم Bobby عام 1973، ومن علاماته الخالدة مع النجم الكبير أميتاب باتشان، قدم ريتشي فيلم Amar Akbar Anthony عام 1977.



وفي تعاونه مع الأجيال الجديدة من بوليوود ظهر النجم ريتشي كابور في فيلم Student of the Year من بطولة عليا بهات واخراج المخرج كاران جوهار.



وكان آخر اعمال النجم ريتشي كابور، فيلم Mulk الذي طرح عام 2018، وكان من بطولة النجمة الشابة تابسي بانو.



غيب الموت نجم بوليوود القدير وأحد أبرز عائلة كابور الفنية، النجم ريشي كابور الخميس، بعد دخوله مستشفى في مومباي الليلة السابقة عن عمر يناهز الـ 67.