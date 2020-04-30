ويل سميث يجمع أبطال مسلسله The Fresh Prince Of Bel-Air عبر سناب شات



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن هذا يعتبر لم الشمل الأول لأبطال المسلسل منذ عقود، ونجح سميث في القيام بذلك عبر برنامجه الخاص على تطبيق سناب شات.



وشارك في لم الشمل كل من تاتيانا علي، وألفونسو ريلبيرو، ودي جي جازري، وكاريان برسونس، وجانيت هيوبرت، وجوسيف مارسيل.



ومنذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، نظم النجم ويل سميث برنامج خاص به يعرض عبر قناته الرسمية على تطبيق سناب شات بشكل دوري يتحدث خلاله لمتابعيه.



نظم النجم الكبير ويل سميث لقاء غير متوقع بينه وبين ابطال مسلسله الشهير الذي طرح بداية التسيعينيات والمعروف بعنوان The Fresh Prince Of Bel-Air.