جيجي حديد تنتظر مولودها الأول من صديقها زين مالك



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن زين وجيجي تجمعهما علاقة رومانسية لأكثر من أربعة سنوات، شهدا خلالها حالات انقطاع وانفصال متعاقبة.



وقالت الصحيفة أن جيجي حامل في الشهر الخامس، وكانت التلميحات لذلك قد ظهرت منذ احتفالها بعيد ميلادها الخامس والعشرون وفقا لعدد من اللقطات التي نشرتها الصحيفة وتلقت خلالها جيجي هدايا ظهرت وكأنها هدايا لمولود جديد.



وارتبط زين مالك بجيجي حديد بعد انفصاله عن المغنية البريطانية الشهيرة بيري ايدواردز التي تربطها علاقة عاطفية حالية بلاعب كرة القدم واكسليد شامبرلين.



في الوقت الذي كان به زين مالك حديث مواقع التواصل بعد انباء غيابه عن لم شمل فريق وان دايركشن في الذكرى العاشرة لتأسيسه، ظهرت للعلن قصة جديدة يعتبر زين محورها أيضا، بعد انتشار اخبار حمل عارضة الازياء جيجي حديد بمولودها الأول من زين.