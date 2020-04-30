نجوم بوليوود ينعون رحيل النجم عرفان خان



وذلك حسبما افادت العديد من وسائل الاعلام الهندية، التي ذكرت أن رحيل عرفان تم الاعلان عنه صباح اليوم، عبر متحدث رسمي عن أسرة الممثل.



وكان عرفان من أبرز فناني بوليوود الذين اشتهروا ايضا بالعمل في هوليوود بالعديد من الأعمال السينمائية النجاحة.



وكان أبرز الأفلام التي ظهر بها عرفان ببوليوود، فيلم LIFE OF PI الذي حصد العديد من جوائز الأوسكار أبرزها جائزة افضل مخرج.



وحرص عدد كبير من نجوم ونجمات بوليوود على نعي النجم الكبير الراحل، وفي مقدمتهم كل من النجمة بريانكا شوبرا والنجم شاه روخ خان، والنجمة عاليا بهات وغيرهم من نجوم ونجمات بوليوود الكبار.



أفجع الموت صباح أمس الأربعاء عشاق بوليوود برحيل النجم الكبير عرفان خان، عن عمر يناهز الـ 53، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.