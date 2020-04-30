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لهذا السبب.. هاريسون فورد أمام المباحث الفدرالية

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


وضع النجم هاريسون فورد نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد أن عرض نفسه للمسائلة القنونية بسبب تهوره في الطيران.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن فورد تجاهل أوامر برج مراقبة إحدى مطارات كاليفورنيا، بأن قام بالهبوط في الوقت نفسه الذي كانت تهبط به طائرة أخرى.

ويخضع هاريسون حاليا للتحقيق بعد أن اعتبر بذلك يعرض حياة المئات للخطر، بعد أن أصر على الهبوط بطائرته وتجاهل أوامر برج المراقبة.

وتقدم فورد باعتذار رسمي لهيئة المطار معللا هذا الخطأ بانه استمع لتعليمات البرج بالخطأ وظن أنه قد منح الضوء الأخضر للهبوط.

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