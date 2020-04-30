أريانا جراندي مرشحة للمشاركة في بطولة مسلسل مع ليدي جاجا



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن جاجا أعلنت عن اريانا رسميا ضمن اسماء المشاركين بالألبوم كأميرة البوب، مع العلم بأن جاجا معروفة بكونها ملكة البوب بهوليوود.



وكان رد فعل أريانا مؤثرا للغاية، بعد أن عادت جاجا لتعلن عن هذا اللقب عبر تغريدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".



وما كان من أريانا إلا أنها افصحت عن رد فعلها في رد على التغريدة، بقولها أنها ترغب في البكاء من السعادة بهذا التكريم من ليدي جاجا.



وتتيجة لذلك ترددت أنباء قوية عن بدء مفاوضات بين اريانا ومنتج مسلسل American horror story لتنضم أريانا لنجومه، وهو المسلسل نفسه الذي سبق لليدي جاجا تجسيد دور البطولة في موسمه السابق.

وفي حال اتمام المفاوضات، ستكون أريانا جراندي أحدث نجمات هوليوود المنضمين لبطولة الموسم العاشر من المسلسل.



بعد أن أعلنت النجمة ليدي جاجا عن قائمة أغاني البومها الجديد، ظهر به العددي من أسماء كبار الفنانين المتعاونين معها بالألبوم ومنهم النجمة الشابة أريانا جراندي.