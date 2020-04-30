أستاذ علم اجتماع: كورونا ليس وصمة عار.. "وبلاش تتكلوا على المناعة"

قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه لابد أن نتعايش مع وجود فيروس كورونا، حيث لابد وأن تستمر الحياة، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.





وأشارت "عزة"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنها لاحظت أن بعض المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، معلقة: "فيروس كورونا مرض صعب جدا، ومفيش حد قد المرض ده".





وأضافت أن البعض يتعامل باستهتار من الإجراءات الوقائية أثناء تواجدهم في الشارع، مستنكرة التعامل مع الإصابة بفيروس كورونا بأنه وصمة عار، معقبة: "ده ابتلاء من الله.. ومش وصمة عار، ده وباء عالمي وأصاب رؤساء وزراء، وبلاش تتكلوا على المناعة".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.



