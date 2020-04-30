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توم هانكس يتبرع بدمه لأبحاث اكتشاف علاج لكورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تقدم النجم الكبير توم هانكس بالتبرع ببعض من دمه لصالح ابحاث اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، كونه واحدا ممن اصيبو بالمرض ونجحو في التغلب عليه في سن متقدمة.

وقام هانكس بنشر لقطات من عينات دمه التي تبرع بها، بعد أن تم تحويلها لعينات أبحاث عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي نشرها هانكس وكتب معها شكر للهيئات الطبية بمدينة لوس أنجلوس والتي تعمل على قدم وساق حاليا لايجاد علاج للفيروس.

وكان قد اصيب النجم توم هانكس وزوجته النجمة ريتا ويلسون بفيروس كورونا، خلال فترة بقائهما بأستراليا مطلع مارس الماضي.

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