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تفاصيل عرض إيفرتون لنجم ريال مدريد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:28 ص
رودريجيز
رودريجيز
وكالات

يخطط نادي إيفرتون الإنجليزي للتعاقد مع صانع ألعاب فريق ريال مدريد الدولي الكولومبي، جيمس رودريجيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أن مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي يرغب العمل مرة أخرى مع جيمس رودريجيز ومتحمس للتعاقد معه.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن إيفرتون عرض على جيمس رودريجيز صاحب الـ28 عاماً عقداً لمدة 4 سنوات، من أجل إقناعه بالانضمام الى الفريق هذا الصيف.

 

وعاد جيمس رودريجيز الى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد موسمين معاراً في بايرن ميونيخ، ولم يحظى اللاعب بالإستمرارية هذا الموسم قبل توقف النشاط الرياضي.

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